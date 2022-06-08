Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak töreni! Törende Bakan Karais mailoğlu konuşma yaptı

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Bakan Karaismailoğlu, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun Avrupa bağlantısını oluşturan Halkalı-Çerkezköy-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak törenine katıldı.

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Karaismailoğlu, tamamlandığında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yük ve yolcu taşımacılığında kapasite artışına imkan verecek projenin ilk ray kaynak töreni için bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Türkiye'nin jeostratejik konumu sayesinde sadece 4 saatlik uçuş ile 1 milyar 650 milyon insanın yaşadığı, 38 trilyon dolar gayrisafi milli hasılaya sahip ve 7 trilyon 45 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezinde olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, bu önemin her geçen gün güç kazandığına şahit olunduğunun altını çizdi.

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Bölgede yaşanan gelişmelerin de gösterdiği gibi dünya nereye giderse gitsin, Türkiye'nin stratejik değerinin arttığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları kaydetti: "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu farkındalık ile hareket ediyor, sadece ülkemizin değil, küresel ihtiyaçları da karşılamak adına projelerimizi devlet aklı ile planlayarak hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızı bu gerçeğin ışığında planlıyoruz. Türkiye'miz dünyadaki ham madde kaynakları ile ekonomik merkezleri buluşturan bir kavşak konumundadır. Bu da Asya-Avrupa arasındaki transit taşımacılığın sürdürülebilir, kesintisiz ve artan kapasiteyle ülkemizin ulaşım ağları üzerinden yapılması demektir. Bugün ilk ray kaynağını gerçekleştireceğimiz demiryolu hattı, Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz ticarete destek olacak, Avrupa Birliği ile aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirecek."

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"Çok önemli bir bölümü yüksek standarda ulaşacak"

Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla, dünyadaki son gelişmeler nedeniyle stratejik önemi daha da artan, Pekin'den Londra'ya uzanan güvenli ve kesintisiz demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan Demir İpek Yolu'nun çok önemli bir bölümünün yüksek standarda ulaşacağını vurguladı.

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İpek Yolu'nun orta koridorunda yer alan Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rolünün öneminin reddedilemez boyutta olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Biz de bu önemin farkında olarak, ulaştırma ağlarının Avrupa'ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanmasını her daim önceliklerimiz arasında tutuyoruz. Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor.

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Başarıyla tamamlayarak hizmete açtığımız Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hatları kullanılarak, 28 Mayıs 2020 tarihinde ilk uluslararası yük taşımacılığı seferini yapan Demir İpek Yolu'na stratejik bir mesele olarak yaklaştığımızın somut göstergesidir."

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Ulaşım süresi kısalacak

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Avrupa Birliği ile Ankara-İstanbul Hattı Köseköy-Gebze Kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı, Samsun-Kalın Demiryolu Hattı projelerini başarıyla hayata geçirdiğini anımsattı.

İkinci dönemde yer alan söz konusu projede ise Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşasının AB ile ortak finanse edildiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Avrupa Birliğinin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesidir." dedi.

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Bakan Karaismailoğlu, diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise Türkiye'nin dört bir yanında binlerce kilometre demir yolunun inşasında olduğu gibi milli bütçeden karşılandığını kaydetti.

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Proje tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 km/saat hızında yolcu ve yük taşımanın mümkün olacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul'u hızlı tren ağına bağlayacak proje hizmete alındığında, Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek." diye konuştu.

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