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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 13:36

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın ilk ray kaynak töreni! Törende Bakan Karais mailoğlu konuşma yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, orta koridorda, Asya ve Avrupa arasında alternatif olmanın ötesinde, değerli ve kazançlı bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstleniyor.' dedi.

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