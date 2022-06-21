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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 15:12

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi ikinci kez uzaya fırlattı

Güney Kore, yerli üretim roketi 'Nuri'yi ikinci kez uzaya gönderdi. Nuri ilk fırlatılışında yörüngeye yerleşememişti. Nuri'nin ikinci kez uzaya gönderilmesi ise defalarca ertelendi.

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