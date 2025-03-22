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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 11:29 |

Günde iki kez gökyüzüne salınıyor! Bu balonun öyle bir etkisi var ki

Atmosferin üst katmanlarında hava koşullarını ölçen meteoroloji balonları, sıcaklık, rüzgar hızı ve nem oranı gibi verileri kaydederek uçuş rotalarının güvenli şekilde planlanmasına ve olası hava olaylarına karşı önlem alınmasına katkı sunuyor.

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