ğrenciler büyükanne ve büyükbabalarıyla El Battani Uzay Evi'ni ziyaret etti

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Kağıthane Belediyesi tarafından hayata geçirilen El Battani Uzay Evi'ne gelen öğrenciler, büyükleriyle uzay konusundaki meraklarını çeşitli uygulamalara katılarak deneyimledi.

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Öğrenciler, aya iniş KINECT uygulama, VR uygulama, ay küre uygulaması, soru-cevap kiosku, uzayda ağırlık simülasyonu, döner illüzyonlar, refleksmetre cihazı ve kaotik sıvı küresi gibi düzeneklerle uzayı tanıma fırsatı buldu.

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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, burada yaptığı konuşmada, uzay evini göreve geldikleri ilk zamanlarda Türkiye Uzay Ajansı başkanı ile birlikte açtıklarını, isteklerinin, çocukların buraya gelerek uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenmeleri olduğunu söyledi.

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Her gelen çocuğun astronot kıyafeti giydiğini belirten Öztekin, "Çocuklarımız böyle küçük yaşlardayken büyüyünce ne olmak istiyorsunuz dediğiniz zaman hepsi 'astronot olmak istiyorum' derler. İşte Türkiye'nin hayali de kendine kavuşmuş oldu. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'mizin ilk astronotu Alper Gezeravcı uzaya çıktı. Oradaki yapmış olduğu deneyimleri, gördüklerini buradaki insanlara anlatmış olacak." dedi.

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Öztekin, çocuklara ilk Türk astronot kim diye sorduklarında hepsinin Alper Gezaravcı'nın ismini verdiğini kaydederek, "İkinci kim olacak? dediğimizde 'biz olacağız, ben olacağım' dedi. Demek ki çocuklarımıza bu tür imkanlar sağlandığı zaman da kendi hayal güçlerinin ışığında hedefine yol yürüyorlar. İşte buraya geldiklerinde de burada gezegenleri tanıyorlar. Ayı tanıyorlar. Mars'ta gezinti yapabiliyorlar. Üst katta bizim 360 derece ekranda uzay boşluğunu görebiliyorlar." diye konuştu.

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"Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinden çok gurur duydum"

Öğrencilerden Tuna Kaan Serin, ilk defa uzay evine geldiğini belirterek, kendisini uzayda gibi hissettiğini söyledi.

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Uzay evini sevdiğini kaydeden Serin, "Etkinlikleri yaparken etkilendim. Çünkü daha önce hiç böyle yapmadım. Farklı farklı şeyler öğrendim. Bu beni mutlu etti ve bilgime daha çok bilgi kattım. Ben zaten bunlara biraz daha ilgiliydim." dedi.

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El Battani Uzay Evi'ne 3 torunuyla birlikte gelen 67 yaşındaki Mevlüt Arıca ise torunlarının çok mutlu olduğunu ve astronot kıyafeti giydiklerini ifade ederek, "Bunlar bizim için hatıra olacak. Gezegenlerin sıralanmasını gördük. Bilgi aldık. Baktıkça hep hoşumuza gitti. Alper Gezeravcı'nın uzaya gitmesinden çok gurur duydum. Yani sanki ben çıksam o kadar mutlu olmazdım. Cumhurbaşkanımıza, burayı bize gezdirenlere, emeği geçenlere, belediye başkanımıza, hepsine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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Kağıthane Belediyesi tarafından açıyan Uzay Evi'nde 32 bin 800 öğrenciye uzayla ilgili eğitimler verildi.