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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 2 Şubat 2024 Cuma 11:02

ğrenciler büyükanne ve büyükbabalarıyla El Battani Uzay Evi'ni ziyaret etti

Öğrenciler büyükanne ve büyükbabalarıyla El Battani Uzay Evi'ni ziyaret etti.

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