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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 13:28

Gelişmiş görüntüleme cihazıyla 14 kişinin enkazdan kurtarılmasını sağladı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'taki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen Ceyhun Halilov, gelişmiş enkaz altı görüntüleme cihazıyla 14 kişinin kurtarılmasına destek verdi.

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