Fethiye'de laboratuvarda üretilen 'avcı böcekler' yurt dışına satılıyor

Üretici ve tüketicilerin sağlığı için zirai ilaçları azaltmanın, mümkünse bitirmenin gerektiğini savunan Gürol, şöyle devam etti:





"Bunu da sağlamak için mutlaka biyolojik mücadeleye ihtiyaç var. Biyolojik mücadelenin üretiminin Türkiye'de yapılması, doğrudan üreticiye ulaştırılması bunun için büyük bir avantaj. Biz de hem projelerle hem de uygulamalarla ekstra sosyal sorumluluk projelerine de katılıyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz."