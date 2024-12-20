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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 12:35

Fethiye'de laboratuvarda üretilen 'avcı böcekler' yurt dışına satılıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ziraat yüksek mühendisi Ali Rıza Gürol, seralarda görülen zararlılarla mücadele için kurduğu laboratuvarda ürettiği böcekleri iç pazarın yanı sıra yurt dışına da satıyor.

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