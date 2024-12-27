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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 09:35 |

Evrenin ilk dönemlerine ışık tuttu! İşte 3 yılda elde edilen keşifler

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu (JWST), fırlatıldığı günden bu yana bilim dünyasını evrenin ilk dönemlerine dair aydınlatan bulgulara imza attı.

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