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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 15:06

Evrenin gerçek renkleri ortaya çıkartıyor! NASA en güçlü iki teleskobundan alınan fotoğrafların birleştirdi

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) en güçlü iki teleskobundan alınan fotoğrafların birleştirdi. James Webb Uzay Teleskobu ve Chandra X-ray Gözlemevi, iki gökada, bir bulutsu ve bir yıldız kümesinin göz kamaştırıcı görüntülerini yakaladı. NASA'dan yapılan açıklamada, “Birden fazla teleskop aynı kozmik bölgeyi gözlemlediğinde, evrenin gerçek renkleri ortaya çıkıyor.” denildi. İşte NGC 346 yıldız kümesi, NGC 1672 spiral galaksisi, M16 Kartal Nebulası ve M74 spiral galaksisinin çarpıcı görüntüleri ve onlar hakkında bilinmesi gerekenler…

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