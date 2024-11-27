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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 10:55

Evrenin en büyük simülasyonu oluşturuldu! 'Sınırlar aşıldı'

Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu oluşturdu.

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