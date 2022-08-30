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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 30 Ağustos 2022 Salı 15:32

Enkaz altında kalanlar hızla tespit edilebilecek! İşte Kurtarma böceğinin özellikleri

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan İzmirli öğrencilerin hazırladığı RESBUT (Kurtarma böceği) ile afetlerde enkaz altında kalanlara hızlı şekilde ulaşılabilmesi hedefleniyor.

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