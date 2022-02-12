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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 14:12

Elon Musk'tan Starship açıklaması! iki ay içinde hazır olacağını duyurdu

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, uzun zamandır geliştirilen uzay aracı Starship'in bir ya da iki ay içinde hazır olabileceğini açıkladı.

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