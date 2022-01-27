Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı! Çarpacağı tarih açıklandı

Uzmanlar, uzayda savrularak yedi yıl geçiren bir SpaceX roketinin Ay ile çarpışma rotasında olduğunu açıkladı. Falcon 9 adlı roket, Şubat 2015'te uzaya bir hava durumu uydusu göndermek için gezegenler arası bir misyonun parçası olarak ABD'nin Florida eyaletinden fırlatılmıştı.

Ancak, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi'nin (NOAA) Derin Uzay İklim Gözlemevi'ni Lagrange noktasına (Ay'dan dört kat daha uzakta ve Güneş ile doğrudan aynı hizada olan yerçekimi nötr bir konum ) gönderildikten sonra görevinin ikinci aşamasını tamamlayamadı.

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Meteorolog Eric Berger, Falcon 9'un bu aşamada, Dünya atmosferine geri dönmek için yeterli yakıta sahip olmadığı ve aynı zamanda Dünya-Ay sisteminin çekiminden kaçmak için enerjiden yoksun olduğunu belirtti.

Berger, "Yani Şubat 2015'ten bu yana biraz kaotik bir yörünge izliyor" dedi.