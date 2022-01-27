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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 10:22

Elon Musk'ın roketi kontrolden çıktı! Çarpacağı tarih açıklandı

Dünya'nın en zengin insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in 2015'te uzaya fırlattığı roket kontrolden çıktı. Bilim insanlarının 4 tonluk bir uzay çöpü olarak nitelediği Falcon 9'un, Ay ile çarpışma yörüngesine girdiği belirtiliyor. Roketin mart ayının başında Ay'a çarpması bekleniyor.

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