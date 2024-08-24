Düzce Bilim Merkezi! Gençler ve çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor

Düzce Bilim Merkezi Müdürü Serkan Yılmaz, eylülden itibaren etkinlikleri yoğunlaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Çok iyi donanımlarımız var. Dünya Düzce Günleri'nde teleskoplarımızı halkımızla buluşturduk, birlikte gözlemler yaptık. Kamplar düzenleyerek gece gözlem etkinlikleri yapacağız. Robotik kodlama konusunda hem robotlarımız hem eğitimlerimiz var. Bu eğitimleri sadece tek bir günlük eğitim olarak yapmayacağız. Belli bir aylık periyod hazırlayıp 4 veya 5 kur halinde çocuklarımızı belli bir noktaya getirecek eğitimler de vereceğiz."