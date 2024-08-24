Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0212
  • 38,0691
  • 2745.79
  • 9565.76

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Ağustos 2024 Cumartesi 16:22

Düzce Bilim Merkezi! Gençler ve çocuklar bilimi eğlenerek öğreniyor

Düzce'de belediyenin girişimleri ve TÜBİTAK'ın destekleriyle kurulan bilim merkezi, her biri ayrı konseptte hazırlanan atölyelerde çocuklar ile gençlere öğretici ve eğlenceli deneyim yaşama imkanı sunuyor.