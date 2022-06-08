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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Haziran 2022 Çarşamba 11:11

Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor! Dron avcısı Şahin

ASELSAN'ın dron tehditlerine karşı geliştirdiği Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi, güvenlik güçlerinin envanterine girmeye hazırlanıyor.

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