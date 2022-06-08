Düşürdüğü araçlarla gövde gösterisi yapıyor! Dron avcısı Şahin

Son dönemde dronlar kullanılarak yapılan saldırılara karşı çözümler geliştiren ASELSAN, bunlardan biri olan Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'ni EFES-2022 Tatbikatı'nda tanıttı.

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Şahin 40 milimetre Fiziksel İmha Sistemi'nin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı üç tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor.