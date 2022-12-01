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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Aralık 2022 Perşembe 13:38

Dünya'yı saatte 3 milyon km hızla vuracak! Bilim insanlarından korkutan açıklama

Güneş atmosferinde koronal delik olarak bilinen 'kanyon benzeri' bir boşluk, yarın Dünya'ya doğru bir Güneş fırtınası başlatacak. Uzmanlara göre, sürekli bir yüklü parçacık akışı bu boşluktan yayılabilir ve saatte 3 milyon kilometreye varan yüksek hızla ilerleyebilir. Uzmanlar, Güneş fırtınasının elektrik şebekelerine ve uydu iletişimine zarar verebileceği konusunda uyardı.

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