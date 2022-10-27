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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 16:52

Dünyayı bekleyen yeni tehdit açıklandı! Öldürücü mantarlar

Dünyayı sarsan koronavirüs salgını hayatlarımızdan çıkmışken Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir uyarı daha geldi. Dünya üzerindeki yeni ve tehlikeli virüs ve bakterileri bildirerek dünyayı yeni bir salgına karşı hazırlıksız bırakmamak isteyen örgüt hepimizi bekleyen yeni tehdidin adını koydu.

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