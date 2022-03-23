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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 17:23

Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi! Hızı 160 kilometreye çıkıyor

Slovakya'da bir mühendislik şirketi tarafından geliştirilen dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi tanıtıldı.

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