Dünyanın ilk dört kişilik uçan taksisi! Hızı 160 kilometreye çıkıyor

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Yarı süper otomobil, yarı hafif uçak aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Araç üç dakikadan daha kısa sürede hava ve kara geçişlerini gerçekleştirebiliyor.

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Son zamanlarda birçok şirket, kendi uçan taksi hizmeti üzerinde çalışmalar yürütürken, aynı zamanda çeşitli uçuş testleri de yapıldı.

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Bazı uçan taksiler şu anda yolcu taşımaya hazır olsa da düzenleyici kurallar ve alınamayan izinler, şimdilik taşımacılığı engelliyor.

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Bu şirketlerden biri olan Slovakya merkezli teknoloji firması AeroMobil, dünyanın ilk 4 koltuklu uçan taksisi" için tarih verdi.

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2027'DE GÖKLERDE AM NEXT adı verilen aracın 2027'de piyasaya sürülmesi planlanıyor. Hem süper araba hem de hafif hava aracı özelliklerini taşıyan aracın modlar arasında geçişi üç dakikadan az sürüyor.

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Araç havada yaklaşık 350 kilometre, karadaysa saatte yaklaşık 150 kilometre hızla hareket edebiliyor.

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Fiyatı 1,2 milyon ve 1,5 milyon euro arasında değişen AM NEXT'in diğer özellikleri henüz açıklanmadı.

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Ayrıca uçan taksi sahiplerinin, aracı uçurabilmek için pilotluk lisansına sahip olması gerekiyor.

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AeroMobil CEO'su Patrick Hessel, aracın 160 ila 800 kilometre aralığındaki yolculuklar için ideal olduğunu söyledi.

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Firma söz konusu araçların tasarımında BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz ve Ferrari'nin mühendis ve tasarımcılarından oluşan bir ekiple çalıştı. Araçların geliştirilmesi, 10 yıldan uzun sürdü.

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Slovakya'da geliştirilen dört kişilik uçan araba dünyanın ilk uçan taksisi olacak.

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