Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,805
  • 36,8573
  • 2953.07

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Aralık 2024 Cuma 09:51

Dünyanın ikizi olarak biliniyordu! Bilim insanları yeni keşiflerini açıkladı

Bilim insanları, büyüklüğü ve yapısından dolayı Dünya'ya çok benzeyen 'kardeş gezegen' Venüs'ün, geçmişte hiçbir zaman yaşanabilir olmadığını keşfetti.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.