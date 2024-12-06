Dünyanın ikizi olarak biliniyordu! Bilim insanları yeni keşiflerini açıkladı

Constantinou, Dünya'ya en yakın gezegen olmasına rağmen Venüs'ün ötegezegen bilimi açısından önemli olduğunu belirterek, "Eğer Venüs geçmişte yaşanabilir idiyse, bu, halihazırda bulduğumuz diğer (benzer) gezegenlerin de yaşanabilir olabileceği anlamına gelir. Fakat eğer Venüs hiçbir zaman yaşanabilir olmadıysa, bu, başka yerlerdeki Venüs benzeri gezegenlerin yaşanabilir koşullar veya yaşam barındırma açısından daha az aday olmasına neden olur." ifadelerini kullandı.