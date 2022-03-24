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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 16:42

Dünyanın en ince kol saati üretildi

İtalyan bir mücevher firması, Octo Finissimo Ultra adlı dünyanın en ince mekanik kol saatini üretti. Yalnızca 1,8 mm kalınlığıyla öne çıkan saatten 10 adet üretildi. Mekanik dünya ile dijital dünya arasında köprü kuracağı belirtilen saate sahip olmak isteyenlerin ise 440 bin doları (yaklaşık 6 milyon 538 bin lira) gözden çıkarması gerekiyor.

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