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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Ocak 2023 Çarşamba 13:14

Dünyanın en büyük kripto para madeni! Böyle görüntülendi

Kazakistan, son bir yılda kripto para madencilerine yönelik vergiyi yükseltme ve elektriğe erişimlerine sınırlandırma getirse de Bitcoin üretiminde dünyanın 'lider' ülkeleri arasında yer alıyor.

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