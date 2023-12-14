Dünyada bir ilki başardı! Atık sular sayesinde evler ısınacak

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Tokat'ta özel bir firma geliştirdiği makine sayesinde dünya da bir ilki başardı. Yapılan makine sayesinde evlerde kullanılan çamaşır ve bulaşık makinelerinden ortaya çıkan atık sular doğalgazın yerini alacak.

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Evlerde oluşan atık suları filtreleme ve iyonize ederek içerisinde bulunan Hidrojeni ortaya çıkaran makine, evlerde ki ocaklarda yemeklerin kaynamasını sağlayacak. Dünya da ilk defa deniz suyu dışında atık sulardan Hidrojen üreten makine, akıllı bir telefondan daha az elektrik tüketimiyle dikkat çekiyor.

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Atık sular hidrojene dönüşüyor

Çamaşır ve bulaşık makinesinden çıkan atık suların dönüşümünü sağlayarak Hidrojen yakıtını ürettiklerini söyleyen firma kurucusu Ahmet Alperen Cengiz, "Makine fikri iki yıl önce bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıktı. Bunu yapabilir miyiz yapamaz mıyız diye uğraştıktan sonra bir yıllık bir süreç sonrasında makinemiz bu hale geldi. Makinemiz Hidrojen üretimi yapıyor, ev tipi Hidrojen atık su cihazı da diyebiliriz. Çamaşır ve bulaşık makinesinden çıkan atık suların dönüşümünü sağlayarak Hidrojen yakıtını üretiyor. Hidrojen yakıtını yeşil enerjiyle alakalı her yerden kullanabiliriz. Bugün doğalgaz evlerde ne şartlarda kullanılabiliyorsa bunların hepsinde hidrojeni kullanabiliriz. Çamaşır makinesinin tek seferde çıkarttığı atık suyu bir evin 2 günlük Hidrojen ihtiyacını gidermekte kullanabiliyoruz. Doğalgazı kullandığımız alanlarda evde ki ocaklarda, ısınmada veya banyoda duş alma gibi alanlarda kullanabiliyoruz" dedi.

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"Makinemiz dünya da tek olma özelliğini taşıyor"

Dünya da ilk defa atık sudan Hidrojen üreten makineye sahip olduklarını belirten Cengiz, " Şuan dünya üzerinde hidrojenle yapılan çalışmalarda Sudi Arabistan'ın deniz suyundan Hidrojen üreten cihazları var. Bir kaç ülkede de çalışmalar devam ediyor. Bizim yaptığımız cihaz ise atık sudan yapılan bir cihazdır. Telefonlar şarj olurken 5.6 amper elektrik kullanıyor, bizim cihazımız gün boyunca çalışsa bile 3.6 amper elektrik çekiyor. Bu da günlük 15 liraya denk geliyor. Makinenin her sistemi bize aittir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda atık suyu elektrolize etme yönetimini değiştirerek Hidrojen elde etmenin yolunu bulduk. Atık suyu makineye enjekte ediyoruz, elektrolize edilen su filtreden geçiyor ve ayrıştırmalar sonucunda Hidrojen üretiliyor. Makinemiz dünya da tek olma özelliğini taşıyor. Sürdürülebilir enerji anlamında dünya bir arayıştaydı, biz bu makineye güneş panellerini de eklediğimizde evde ki elektriğe ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Güneşten aldığı enerjiyle atık suyu değiştirip Hidrojen üretebiliyor" şeklinde konuştu.

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