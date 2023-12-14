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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:15

Dünyada bir ilki başardı! Atık sular sayesinde evler ısınacak

Tokat'ta özel bir şirketin geliştirdiği makine sayesinde atık sulardan üretilen hidrojen gazı evlerin ısınma sorununa çözüm olacak.

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