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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:41

Doktor ve hemşire adayları yaşlıların sıkıntılarını simülasyonla deneyimliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim gören genç sağlıkçılar, yaşlıların sıkıntılarını anlayabilmeleri için hareketlerini ve duyularını kısıtlayan aparatlarla yaşlılık deneyimi yaşıyor.

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