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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:09

Depremzede öğrencinin büyük başarısı! Öğretmenini kaybetmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi

Adıyaman'da Teknokent Koleji'nde okurken meslek öğretmeni Eyüp Aşkın'ın önerisiyle 'Quadcopter drone' yapıp TEKNOFEST'te katılma kararı alan Yuşa Tunahan Meriç, depremde öğretmenini kaybetmesine rağmen bu hayalinden vazgeçmedi. Elazığ'daki okulunda öğretmeninin anısına projeye kaldığı yerden devam eden Meriç, bazılarını Adıyaman'dan getirdiği, bazılarını internetten satın aldığı, bir kısmını ise okuldan temin ettiği malzemelerle 3 ayda güneş panelli drone yaptı.

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