Depremde hayat kurtaran mobil uygulamalar! İşte özellikleri

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AFAD ACİL AFAD Acil mobil uygulaması, tek tuşla acil çağrı yapabiliyor. Acil çağrı görüşmesinin internet üzerinden yapılabilmesine, konum servisi ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesine olanak sağlayan uygulama sayesinde GSM hatlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

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GÜVENDEYİM AKUT tarafından hazırlanan 'Güvendeyim' uygulaması önceden belirlediğiniz 5 numaraya konumunuzu göndermenizi sağlar. Bu kişileri belirlerken size yardımcı olabilmesi için afete yakalanmamış olması gerektiğini dolayısıyla farklı şehirlerde yaşayan kişiler olmasına dikkat edin. Aynı zamanda SMS ile güvende olduğunuzu da bildirebilirsiniz.

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112 ACİL YARDIM BUTONU 112 Acil Yardım Butonu ile sizin ya da yakınlarınızın yaşadığı veya çevrenizde gerçekleşen acil müdahale gerektiren bir olayda acil servisi bilgilendirebilirsiniz. Aynı zamanda otomatik olarak konumunuzu bildirmenize de yardımcı olur.

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7TP ERKEN UYARI İnovasyon ödüllü bu uygulama bir mobil uyarı sistemidir. Fay hatları üzerinde kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit ediyor ve cep telefonunuza alarm gönderiliyor. Bu uyarı,- sayesinde yıkıcı ikinci dalga gelmeden 25 saniyeye kadar zaman olduğu biliniyor.

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DÜDÜĞÜM Bu uygulama ile acil durumlarda ve enkaz anında sesinizi duyurmak için düdük sesi çalabilirsiniz. Aynı zamanda afet öncesi ekleyeceğiniz iki irtibat numarasına düdüğünüz çalarken aynı zamanda konum ve koordinat bilgilerinizi SMS olarak iletiyor.

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BRIDGEFY Bridgefy uygulaması, internet erişiminiz olmadığında yalnızca Bluetooth özelliğinizi açarak arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmanızı sağlar.

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LIFE360 Bu uygulamadan cihazınızın GPS özelliğini kullanarak sevdiklerinizin ve yakınlarınızın afet anında konumunu görebilirsiniz.

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WHISTLE Whistle afet anında zor durumda kalmanız halinde sesinizi çıkarmanıza ve düdük çalmanıza yardımcı olur.

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BİP Uygulamanın Acil Durum Butonu'nda yer alan "Yardım İste" özelliğiyle ihtiyaç anında arkadaşlarınızla ve yetkililerle iletişime geçebilmenizi sağlar. Aynı zamanda konumunuzla birlikte BiP mesajı ve SMS olarak operatör fark etmeksizin ücretsiz olarak gönderebilirsiniz.

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EARTHQUAKE Yaklaşan bir deprem için önceden uyarı veren uygulama takip etmek istediğiniz şehir veya ülkelerdeki depremleri de anında bildiriyor.

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