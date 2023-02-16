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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2023 Perşembe 11:23

Depremde hayat kurtaran mobil uygulamalar! İşte özellikleri

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde binlerce canımızı kaybetmemiz bazı acı gerçekleri tekrar hatırlamamıza sebep oldu. Yaşanan felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken enkazlarda sağ kalanların bulunması da büyük önem arz ederken gündem olan 10 uygulama deprem öncesi ve sonrasında birçok hayatın kurtulmasını sağlayabiliyor.

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