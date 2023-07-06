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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Temmuz 2023 Perşembe 16:39

Deniz Kaşifi yeniden Marmara Denizi'nde

Türkiye İş Bankası tarafından ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün kullanımına sunulan insansız su altı planörü 'Deniz Kaşifi', Marmara Denizi ve Akdeniz'deki keşiflerinin ardından oksijen seviyelerinin en düşük noktalara gerilediği kritik dönemde yeniden Marmara'da suya indirildi.

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