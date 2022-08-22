Dakikada 950 mermi atabiliyor! M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamladı

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Canik, Canik M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamladı. Silah havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor.

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Canik M2F, kara, hava ve deniz taşıtlarında kullanılabilecek ve yurt dışına da satılacak.

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M2F'nin yakın zamanda envantere katılması bekleniyor. Silahın daha şimdiden birçok ülkeden taliplisi bulunuyor. İhracata, seri üretime geçildiğinde başlanacak.

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SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.

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TAMAMIYLA YERLİ

2F uçaksavarın tasarımı ve üretimi, tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım, AR-GE, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı.

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SON TEKNOLOJİ KULLANILDI

Üretimde en ufak bir hataya yer bırakmamak için ölçümler 3 boyutlu son teknoloji cihazlar ile yapılıyor. Böylece milimetrenin 10 binde 3'üne kadar tüm detaylar görülebiliyor. M2F'nin yan yana aynı platforma bağlanarak atış gücünün 2 katına çıkarılması için de çalışmalar sürüyor. Tamamlandığında hava savunmada etkin biçimde kullanılabilecek.