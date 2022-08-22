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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 16:38

Dakikada 950 mermi atabiliyor! M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamladı

Türk savunma sanayiinden uçaksavarda dışa bağımlılığı azaltacak yeni bir hamle daha geldi. Geliştirilen dakikada 950 mermi atabilen silahın yakın zamanda seri üretime geçmesi planlanıyor.

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