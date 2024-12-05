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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2024 Perşembe 14:53

Çukurova Üniversitesinde üretildi! Aktif karbonlu yoğurt tanıtıldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) bünyesinde üretilen aktif karbonlu yoğurdun tanıtımı yapıldı.

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