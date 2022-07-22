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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 12:05

Çölleşmiş araziler 'Ekobox' ile tarıma kazandırılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, tarım ve ormancılıkta kuraklık ve erozyonun önüne geçmek, az maliyetle tarım yapılmasını kolaylaştırmak için toprağın altındaki suyu koruyabilen Ekobox Bitki Destek Ünitesi projesini hayata geçirdi.

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