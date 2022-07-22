Çölleşmiş araziler 'Ekobox' ile tarıma kazandırılacak

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden edindiği bilgiye göre, temiz su kaynaklarının korunması, sulanamayan çölleşmiş arazilerin ekonomiye kazandırılması, minimum maliyetle çiftçilerin tarım yapabilmesi, iklim değişikliği etkisinin sebep olduğu olumsuzlukların asgari düzeye indirilmesi amacıyla başlatılan projedeki Ekobox Bitki Destek Ünitesi ilk olarak Konya'da uygulandı.

Doğada kendiliğinden yetişen ormanların oluşum şeklini taklit eden bir sistem olan Ekobox, bitkilerin su ihtiyaçlarının toprak altındaki mikro gözeneklerdeki suyu kullanarak karşılamayı öğreten bir bitki destek ünitesi olarak tanımlanıyor.

Ünitelerin altında bulunan fitil sayesinde, toprak yeterli neme ulaştığında su akışı azalıyor, toprak kuruduğunda fitilden su akışı artıyor. Fitil vasıtası ile toprağa iletilen su, Ekobox'ın altında bir su sütunu oluşturuyor. Fidan ya da ağaç bu su sütununu takip ederek yer altında oluşan bu kaynaktan su ihtiyacını karşılıyor.

Ekobox'ın ilk kurulum anında 16 litre su konularak bir döngü başlatılıyor ve bitki, gece-gündüz, hazne içi-dışı sıcaklık farklarından oluşan yoğuşmadan kendisine su sağlayabiliyor.

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Bulunduğu iklim koşuluna ve coğrafyaya göre günlük ortalama 18 ile 250 santimetre küp arasında su üreten bu sistem, tasarlandığı şekliyle her hasatla kendini sürekli takviye edebiliyor.





Ekobox, bitkinin veya ağacın dikimi esnasında bir defa suyla doldurulduktan sonra bir daha su ihtiyacı olmuyor. Ekobox, güneş ışınlarının sebep olduğu buharlaşmayı engelleyecek, toprağın su kaybını önleyecek ve toprak sıcaklığını dengede tutmada rol oynayacak.