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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 27 Temmuz 2023 Perşembe 14:27

'Çip' krizini yerli çözüm! Türk araştırmacılar bilimsel çalışmalar yürütüyor

ODTÜ Mikro-Elektromekanik Sistemler (MEMS) araştırmacıları, otomotiv sektöründe olumsuz etkilerin yoğun hissedildiği 'çip' krizine yerli ve milli çare bulmak amacıyla bilimsel çalışmalar yürütüyor.

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