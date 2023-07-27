'Çip' krizini yerli çözüm! Türk araştırmacılar bilimsel çalışmalar yürütüyor

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ODTÜ MEMS Merkezi Müdürü Hakan Özdemir, merkezin 1995'te ODTÜ bünyesinde faaliyetlerine başladığını, 2017'den itibaren 6550 sayılı Kanun kapsamında araştırma altyapısı olarak aldığı yeterlilik çerçevesinde gece görüş sensörleri, ivme ölçerler, dönü ölçerler, çeşitli mikrodalga uygulamaları için RF MEMS yapıları, basınç-nem-sıcaklık algılayıcıları ve biyomedikal uygulamalar için tanı ve tedaviye yönelik mikroçipler, akıllı implantlar gibi mikrosistemler geliştirildiğini ifade etti.

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Merkezde elektrik-elektronik, makine, fizik, kimya, malzeme, biyoloji ve tıp gibi birçok farklı alandan araştırmacıların disiplinler arası Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü dile getiren Özdemir, "Temel araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürmek amacıyla başta ODTÜ olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki üniversitelerden akademisyenler, merkez bünyesinde araştırma yapmaktadır. İdari ve teknik pozisyonlarda çalışan toplam 90 akademisyen ve personel ile hizmet veriyoruz." diye konuştu.

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Merkez olarak elektrik-elektronik, makine, kimya, fizik gibi alanlarda interdisipliner akademik faaliyetler yürüttüklerini anlatan Özdemir, "Şu anda dünyada çip krizi var. Burada ürettiğimiz MEMS çipler de akıllı çipler ve sensörler. Geliştirdiğimiz ürünler çoğunlukla savunma sanayi ve otomotiv gibi alanlarda kullanılacak. Yerli teknolojiler sayesinde dünyadaki çip krizindeki problemleri çözmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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"Ülkenin teknoloji hamlesine katkı sağlamak amaçlanıyor"

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve MEMS Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haluk Külah, merkezde elektrik, makine, kimya mühendislikleri, biyoloji ve tıp gibi farklı alanlardan akademisyenlerin sorunlara birlikte çözüm yaratmaya çalıştığını ifade etti.

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ODTÜ MEMS Merkezi'nde, ülkenin teknoloji hamlesine katkı sağlayan ileri teknolojik altyapısını kullanarak endüstriyel ve savunma sanayi uygulamaları için çeşitli algılayıcılar ve MEMS çipler üretildiğine işaret eden Külah, şöyle devam etti:

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"Küresel ölçekte yaşanan çip krizinin yarattığı problemler, merkezin faaliyetlerini daha da ilgi odağı haline getirdi. Merkez bünyesinde geliştirilen MEMS çipler, küçük boyutları, düşük güç tüketimleri ve yüksek hassasiyetleriyle elektrikli otomobiller, savunma sanayi ve sağlık gibi birçok farklı alanda sensör ihtiyacını karşılıyor. Merkezde aktif olarak savunma sanayi uygulamalarına yönelik yenilikçi ve öncü sensör geliştirme çalışmaları ile otomotiv endüstrisine yönelik akıllı araç ihtiyaçlarına cevap veren yepyeni sensör sistemleri geliştirilmesi yönünde ürün odaklı araştırma projelerimize başladık.

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Burada geliştirdiğimiz çözümler, akıllı çiplerin sensör sistemleri üzerine. Otomotivde bugün yeni alınan bir arabada çok sayıda sensör bulunuyor. Bunlar elektroniğin dışında mekanik parçaları da olan sistemler. Bu teknolojiler burada çalışılıyor. Ya da biyomedikal uygulamalarda kandan hastalık teşhisinin yapıldığı sistemler ya da vücut içinde kullanılan implantlar da mikroçip aslında. Ama bunların içinde elektronik devrelerin yanı sıra sensörler var. Geliştirdiğimiz teknoloji, bu tip akıllı sistemlere yönelik. Aslında çip krizinin bu bölümüne çözüm bulabilecek bir teknoloji üzerine çalışıyoruz."

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Külah, merkezin Avrupa Birliği tarafından destekli yeni bir projeye daha başladığını belirterek, bu kapsamda biyomedikal uygulamalar için akıllı mikro sistemler geliştirmek üzere mükemmeliyet merkezi çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

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TÜBİTAK tarafından desteklenen mikro medikal teknolojiler platformu geliştirmek üzerine ulusal ölçekli proje de yürüttüklerini belirten Külah, "Böylece sensör çiplerinin hemen her alanda kullanımına yönelik çalışmalarımızda katma değeri yüksek son ürünlere yaklaşmayı hedefliyoruz." dedi.

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Akıllı çip üstü organlar geliştiriliyor

Merkezde geliştirilen akıllı çip üstü organ teknolojisi üzerine bilgi veren ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ender Yıldırım, dünya genelinde son 10 yılda bu teknoloji üzerine yapılan çalışmaların hızlandığını anlattı.

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Otomobil sektöründe derinleşen çip krizine ilişkin soru üzerine bilgi veren ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvanç Azgın, "Otomotiv sektörüne yönelik çip çalışmalarına başladık. Bu çiplerle, özellikle yeni nesil otomobillerde birçok gereksinime destek veriyoruz. Bu anlamda çip ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışıyoruz." dedi.

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