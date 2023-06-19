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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 14:09

'CANiK M3' ve 'TARGAN' ilk defa görücüye çıkıyor

Dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, en yeni ürünlerini sergileyeceği Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23 için gün sayıyor, 'CANiK M3' ve 'TARGAN' da bu fuarda ilk defa görücüye çıkıyor.

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