Bursa'da bir akademisyen geliştirdi! Tarımda verimi arttıracak

Bu nedenle maliyetleri düşürecek bir proje geliştirdiklerini anlatan Sargın, şunları kaydetti:





"Proje kapsamında, mikroalgleri nemli ve katı destek materyalleri üzerinde üretip son ürün haline getireceğiz. Bu sayede alg üretim maliyetini yüzde 40 oranında düşürmüş olacağız. İlk denemeler, mısır bitkisi üzerinde olacak. Mikroalgler, bitki beslemesinde verim artırıcı organik maddelerdir. Projemiz kapsamında mikroalgleri, toprak düzenleyici maddelerle birleştireceğiz. Böylelikle üretici tek bir ürün alarak hem toprak düzenlemesini sağlayacak hem de içeriğindeki mikroalg sayesinde bitkinin verimini artırmış olacak. Katı forma getireceğimiz mikroalglerin denemelerini ise BUÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapacağız. Mısır bitkisi üzerinde yapacağımız testleri, ileride diğer bitki çeşitlerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."