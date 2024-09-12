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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 13:39

Bursa'da bir akademisyen geliştirdi! Tarımda verimi arttıracak

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Sargın tarafından, tarımda verimi artırmaya yönelik geliştirilen projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) desteklenmeye hak kazandığı bildirildi.

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