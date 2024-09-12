Bursa'da bir akademisyen geliştirdi! Tarımda verimi arttıracak

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Mikroalg Biyokütlesinin Katı Kültürde Üretimi ve Tarımsal Kullanım Olanağının Araştırılması" başlıklı projeyle bitki beslemesinde verim artırıcı olarak bilinen mikroalglerin, sıvı ortam yerine 10 kat daha az su kullanılan nemli ve katı ortamda yetiştirilerek ürüne dönüştürülmesi, böylece maliyetlerin yüzde 40 oranında düşürülmesi amaçlanıyor.
Prof. Dr. Sargın'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede, araştırmacı olarak aynı bölümden Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Bülent Aşık, Nilüfer Belediyesi Tarımsal Analiz Laboratuvarı Sorumlusu Dr. Saliha Dorak ve bir doktora öğrencisi, bursiyer olarak yer alacak.
Mikroalglerin üretim maliyetini önemli ölçüde azaltan yenilikçi bir yaklaşımla çoğaltılması ve tarımda kullanımı amaçlanan proje, TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı kapsamında desteklenecek.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sargın, mikroalglerin son yıllarda bitki beslemesinde tercih edilen bir ürün haline geldiğini ancak sıvı ortamda üretilmesinin maliyetleri artırdığını belirtti.
Bu nedenle maliyetleri düşürecek bir proje geliştirdiklerini anlatan Sargın, şunları kaydetti:
"Proje kapsamında, mikroalgleri nemli ve katı destek materyalleri üzerinde üretip son ürün haline getireceğiz. Bu sayede alg üretim maliyetini yüzde 40 oranında düşürmüş olacağız. İlk denemeler, mısır bitkisi üzerinde olacak. Mikroalgler, bitki beslemesinde verim artırıcı organik maddelerdir. Projemiz kapsamında mikroalgleri, toprak düzenleyici maddelerle birleştireceğiz. Böylelikle üretici tek bir ürün alarak hem toprak düzenlemesini sağlayacak hem de içeriğindeki mikroalg sayesinde bitkinin verimini artırmış olacak. Katı forma getireceğimiz mikroalglerin denemelerini ise BUÜ Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında yapacağız. Mısır bitkisi üzerinde yapacağımız testleri, ileride diğer bitki çeşitlerinde de gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."