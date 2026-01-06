Haberler
Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2026 Salı 16:40

Bu süper güçlü canlıyı tanıyor musunuz? Tabancayla bile fırlatıldılar...

Dünyada öyle bir canlı var ki tabancaya konulup ateş edilse bile hayatta kalıyor. Ne uzay koşulları ne dondurucu soğuk ne yüksek sıcaklık... O yine hayatta kalıyor. Ve bilim insanları yıllardır bu canlının süper güçlerini araştırıyor.

