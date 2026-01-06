Bu süper güçlü canlıyı tanıyor musunuz? Tabancayla bile fırlatıldılar...

DAYANIKLILIKLARININ SIRRI NE?

Tardigradların radyasyona dayanıklılığında kritik rol oynayan faktörlerden biri, Dsup (damage suppressor) adlı protein. 2016 yılında bu konuda önemli bir araştırma yayınlandı. Nature Communications dergisinde yayımlanan ve Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip tarafından yürütülen araştırmada, radyasyona, dondurucu soğuğa ve kaynatılmaya dayanan su ayısının, DNA yapısını battaniye gibi sararak koruyan bir protein keşfedildi.

O dönem yapılan çalışmada Profesör Takekazu Kunieda'nın "Dsup" adı verilen bu proteini üreten insan hücreleri geliştirdiği, niteliği değiştirilmiş insan hücrelerini radyasyona maruz bıraktığı ve Dsup proteininin, DNA'nın çok daha az zarar görmesini sağladığının gözlemlendiği belirtilmişti.