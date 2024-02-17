Bilişim Vadisi'nde üretiliyor! Otonom sürüş ve elektrikli araçlar için teknolojik ürünler

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Tekno Girişim Sermayesi Desteği"nden faydalanan Saykal Elektronik, 2010 yılında faaliyete geçti.

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Bilişim Vadisi'nde 3 bin 500 metrekare alanda kurulan fabrikada, otomotiv sektörü için otonomi ve elektrifikasyon alanında üretim gerçekleştiriliyor.

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Ürünlerini iç pazarın yanı sıra yurt dışına da gönderen firma, yıl sonuna kadar 750 bin yüksek teknoloji ürünü üreterek 10 milyon dolar ciro elde etmeyi hedefliyor.

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Firmanın genel müdürü Yücel Saykal, AA muhabirine, otomotiv sektörünün, içten yanmalı motorlar yerine elektrikli motorlara yönelik dönüşüm içinde olduğunu söyledi.

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Otonomi ve elektrifikasyon alanında üretim yaptıklarını aktaran Saykal, "Otonomi tarafındaki çalışmalarımızda milimetre dalga radar teknolojilerini temel alan algılayıcı sensörler geliştiriyoruz. Türkiye'de otonomide milimetre dalga radar çalışan ve üreten tek teknoloji şirketiyiz. Otomotivin dönüşümünde elektrifikasyon tarafında da otomotiv güvenlik standartlarına uygun güç elektroniği sistemleri geliştiren ve üreten tek teknoloji şirketiyiz." diye konuştu.

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Saykal, aldıkları destekler ve yaptıkları yatırımlarla işlerini büyüttüklerini belirterek, "Geldiğimiz noktada da otomotivde bir araç üreticisinin hattına sıfırdan başlayarak ürün geliştirip, testlerini yapıp, devamında seri üreterek teslim eden teknoloji tedarikçisi pozisyonundayız." dedi.

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Hedeflerine değinen Saykal, şöyle devam etti:

"Bu sene açık siparişlerimizle 750 bin civarında üretimimiz olacak. Geçtiğimiz yıl bir önceki seneye göre 3,5 kat büyüme sağladık. Bu yıl da aynı şekilde açık siparişlerimizle 3 katın üzerinde büyüme gerçekleştireceğiz ve 10 milyon doların üzerinde ciro beklentimiz var. Ciromuzun yüzde 20'den fazlası ihracat. Avrupa'da başta Almanya olmak üzere Belçika, İtalya, Litvanya, Romanya'ya ihracatımız var. Sayıları da git gide artıyor. Görüşmeye devam ettiğimiz farklı üreticiler de mevcut. Benzer şekilde Amerika'da da görüşmeyi sürdürdüğümüz müşterilerimiz var."

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"Türkiye'nin dijital dönüşüm hamlesine katkı yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Saykal, yeni nesil otonom sürüş radarı, elektrikli araçlarda motor sürücü ile araç üstü şarj modülleri geliştirme çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, gelecek sene üretime başlamayı hedeflediklerini kaydetti.

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Türkiye'nin dijital dönüşüm hamlesine katkı yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Üretimlerimizle Türkiye'nin ihracatına ve Milli Teknoloji Hamlesine önemli katkılar sunacağız." ifadesini kullandı.

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