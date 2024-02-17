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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 14:57

Bilişim Vadisi'nde üretiliyor! Otonom sürüş ve elektrikli araçlar için teknolojik ürünler

Kocaeli'de devlet desteğiyle kurulan teknoloji ve yazılım firması, otonom sürüş ve elektrikli otomobil endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ürünler geliştiriyor.

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