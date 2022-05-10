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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 16:56

Bilim insanlarından korkutan uyarı! 163 yıl sonra 'Güneş patlaması' uyarısı

Son birkaç aydır yüksek aktivite yaşayan Güneş ile ilgili ABD'li bilim insanlarından uyarı geldi. Güneş patlamaları ve koronal kütle püskürmelerini (CME) inceleyen ekip jeomanyetik fırtınalar konusunda uyardı.

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