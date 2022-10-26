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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Ekim 2022 Çarşamba 12:04

Baz istasyonlu İHA 'Aksungur'! Kesintisiz iletişim tatbikatını başarıyla tamamladı

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Adana'da konuşlu olarak görev yapan ve platformuna ilk kez sivil baz istasyonu entegre edilen Aksungur insansız hava aracı (İHA), kesintisiz iletişim tatbikatı gerçekleştirdi.

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