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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 09:14 |

Bayraktar TB3 SİHA'dan tam isabetle vurdu! Süpersonik füze ile ilk atış

Dünya havacılık tarihinde bir ilke imza atarak kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapan ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) olan Bayraktar TB3, ROKETSAN tarafından geliştirilen İHA-122 süpersonik füze ile gerçekleştirdiği ilk atış testinde hedefi tam isabetle vurdu.

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