  • $14,5064
  • 15,8664
  • 937.182
  • 2030.51

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 8 Mart 2022 Salı 15:09

Bayraktar TB-2'lere büyük ilgi! Sıraya girdiler, imzalar peş peşe atılıyor

Baykar Savunma CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB-2'lere Asya'dan yoğun ilgi olduğunu belirterek, 'Biz Asya ülkelerine Çin'den daha iyi bir seçenek sunuyoruz' dedi.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.