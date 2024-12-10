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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 12:31

Bayraktar TB2 yeni bir rekora imza attı! 1 milyon uçuş saatini aştı

'Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA)' ve 'en fazla ülke tarafından tercih edilen SİHA' ünvanlarına sahip Bayraktar TB2, 1 milyon uçuş saatini aşarak yeni bir rekora imza attı.

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