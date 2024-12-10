Bayraktar TB2 yeni bir rekora imza attı! 1 milyon uçuş saatini aştı

Bu başarıda önemli bir rol oynayan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 1 milyon saatlik uçuş süresi boyunca gökyüzünde yaklaşık 150 milyon kilometre mesafe katetti. Milli SİHA'lar gökyüzündeki bu uzun yolculuk sırasında, 40.075 kilometre olan dünyanın çevresini tam 3 bin 742 kez dolaşmaya eşdeğer bir mesafeye ulaştı.