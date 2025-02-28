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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:53 |

Bayraktar KIZILELMA'nın uçuş testleri devam ediyor

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirilme süreci planlanan test takvimi doğrultusunda devam ediyor.

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