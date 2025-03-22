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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 09:10 |

Bayraktar KIZILELMA manevra testini de başarıyla geçti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, test takviminde yer alan AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi'ni de başarıyla geçti.

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