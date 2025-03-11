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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Mart 2025 Salı 10:50 |

Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

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