Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini aştı

İstanbul semalarında AKINCI TİHA ile insansız savaş uçağı KIZILELMA aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. 2022'de yapılan TEKNOFEST Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kokpitinde olduğu MIG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar AKINCI, yine TEKNOFEST'te SOLOTÜRK, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları yaptı.