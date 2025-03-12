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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 14:00 |

Batman OSB'de üretilmeye başlandı! 3 ülkeye ihraç ediliyor

Batman'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada üretilen nöromonitör cihazı 3 ülkeye ihraç ediliyor.

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