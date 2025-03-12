Batman OSB'de üretilmeye başlandı! 3 ülkeye ihraç ediliyor

Firma olarak solunum cihazı, nemlendirici ve yüksek akışlı oksijen terapi cihazlarının ardından nöromonitör cihazı üretimine başladıklarını kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:





"Dördüncü ürünümüz olan nöromonitör cihazından şu ana kadar 300 adet ürettik. Bu cihazların Hindistan, Polonya ve Güney Afrika'ya ihracatına başladık. Nöromonitör cihazını dünyada sadece ABD ve Kanada üretiyor. Türkiye üreten üçüncü ülke oldu. Ülkemizin tıbbi cihaz alanındaki cari açığını bu şekilde kapatmak istiyoruz. Ülkemize yerli ve milli bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bunu başarıyla tamamladık. Şu anda üretimimiz tam kapasite olarak devam ediyor."