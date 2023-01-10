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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 10 Ocak 2023 Salı 10:45

Bakan Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret etti! Teknoloji ve inovasyonun kalbi burada atıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Silikon Vadisi'ni ziyaret ederek, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasında, Google'ın genel merkezinde ve Stanford Üniversitesi Kanarya Erken Kanser Teşhisi Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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