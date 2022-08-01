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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Ağustos 2022 Pazartesi 10:24

Bakan Varank inceleyip, uzaktan kumanda ile aracı kullandı! İşte Silahlı İnsansız Deniz Aracının özellikleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, insansız deniz araçlarında dünyadaki trendin daha yeni başladığını belirterek, 'Eğer Türkiye olarak tıpkı insansız hava araçlarında ortaya koyduğumuz gibi bir ivmeyi ortaya koyabilirsek insansız deniz araçlarında da biz bir aşamaya gelebiliriz, dünyada aranan ülkelerden bir tanesi olabiliriz.' dedi. SİDA Nedir? SİDA'ın özellikleri

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