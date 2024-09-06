Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak

Milli hızlı tren projesinin Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini kaydederek, "Ulaştırma ve altyapı alanındaki yatırımlarımız meyvelerini vermeye devam ediyor. Türkiye artık demir yollarında teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldi" ifadelerini kullandı.