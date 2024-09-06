Haberler
  • Cumartesi Haberleri
  • Magazin Haberleri
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $34,0091
  • 37,7964
  • 2743.39
  • 9868.7

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 6 Eylül 2024 Cuma 15:42

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Saatte 225 kilometre hıza ulaşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Milli elektrikli trenimizden sonra milli hızlı trenimizi de yapıyoruz. TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.) tarafından üretilecek hızlı trenimiz saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. Her bir sette toplamda 584 kişilik yolcu kapasitesine sahip 8 adet vagon bulunacak' dedi.

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.