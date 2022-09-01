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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2022 Perşembe 14:56

Bakan Karaismailoğlu, ilk test sürüşüne katıldı! Gaziray Projesi'ninde sona gelindi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 25,5 kilometre uzunluğundaki Gaziantep Gaziray Projesi'nin ilk test sürüşüne katıldı.

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