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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 14:11

Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin 'gözü' oldu

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava araçları Baha ve Poyraz, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yürütülen çalışmalara katılan ekiplere görüntü desteği sağladı.

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