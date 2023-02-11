Baha ve Poyraz arama-kurtarma ekiplerinin 'gözü' oldu

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN'ın teknik ekipleri, 10 ili etkileyen depremler sonrasında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda insansız hava ve kara araçlarıyla bölgeye intikal etti.

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HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız hava aracı Baha ve Poyraz dron, bölgede arama-kurtarma ekiplerine yardımcı olmak üzere keşif-gözetleme faaliyetlerinde görev aldı.

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Hava araçları Baha ve Poyraz, özellikle köylerde ve dağlık bölgelerde keşif-gözetleme görevleri yaparak, aldığı görüntüleri bölgedeki koordinasyon merkeziyle paylaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İHA'larla görüntü almanın zorlaştığı anlarda bulut altı uçuş yapma özelliğiyle görüntü ihtiyacını karşılayan Baha, ulaşımın mümkün olmadığı yerleşim yerlerine ilişkin ilk bilgilerin alınmasını sağladı.

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Dikey iniş-kalkış kabiliyeti olduğu için bir piste ihtiyaç duymayan Baha, farklı saha ve arazi koşullarında başarıyla görev yapabiliyor. Yer destek merkezine 50 kilometre uzaklığa kadar uçuş gerçekleştirebilen Baha, sızdırmaz gövde yapısıyla çiseli havalarda da kullanılabiliyor, gelişmiş elektro-optik donanımlarla uzak mesafelerden yüksek kaliteli görüntü alıp aktarıyor.

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HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan da yük taşıma sepetiyle bölgeye sevk edildi. Barkan, ihtiyaç halinde bölgede yaralı ya da malzemesi taşınması görevlerine destek verecek.

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HAVELSAN Otonom ve Robotik Sistemler Müdürü Veysel Ataoğlu, depremden kısa süre sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının talimatı doğrultusunda hızla bölgeye intikal ettiklerini söyledi. Ataoğlu, koordinasyon merkezlerinin yönlendirmeleriyle keşif-gözetleme çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

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Ataoğlu ve beraberindeki ekip, söz konusu çalışmaların yanı sıra depremzedelere gıda, temel ihtiyaç malzemesi ve yakıt desteğinde de bulunuyor.