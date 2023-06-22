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Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 22 Haziran 2023 Perşembe 13:56

Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali Türkiye'de! 2 bin 700 metre yüksekten görüntülendi

Konya'nın Karapınar ilçesinde kurulan, 2 bin 800 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), yamaç paraşütü pilotu tarafından aksiyon kamerasıyla görüntülendi.

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