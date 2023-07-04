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TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 4 Temmuz 2023 Salı 12:47

Avrupa'da ilk elektrikli teslimat minibüsleri Almanya yollarına çıkacak

Amazon'un 2040 iklim taahhüdü kapsamında ulaşım ağını elektriklendirmek için uzun vadeli planının bir parçası olan ve elektrikli araç üreticisi Rivian tarafından özel olarak üretilen elektrikli minibüsler, Avrupa'da ilk olarak Almanya'da yollara çıkacak.

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