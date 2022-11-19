  • $18,6105
  • 19,2641
  • 1046.41
  • 4526.73

Foto Galeri

TEKNOLOJİ
Eklenme tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 14:41

ASELSAN'ın yeni silahı Göker sınavı geçti! Sınır ve üs savunmasına katkı sağlayacak

ASELSAN'ın güncel çok alçak irtifa hava savunma ihtiyaçlarına ve kara tehditlerine karşı geliştirdiği Göker 35 milimetre Çok Maksatlı Silah Sistemi, sınır ve üs savunmasına katkı sağlayacak.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.